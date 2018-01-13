СМИ: состояние госпитализированного Олега Табакова лучше уже не станет

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В СМИ появилась информация о том, что следящие за Олегом Табаковым доктора не делают положительных прогнозов о его состоянии. Находящийся с конца ноября в больнице великий актер не дает оснований для оптимизма.

Состояние здоровья Олега Павловича Табакова оценивается как тяжелое с негативным прогнозом.Как сообщает StarHit, тяжелое состояние Табакова могли вызвать зубные импланты артиста - они спровоцировали воспалительный процесс, который врачи по невнимательности не заметили.

С тех пор как худрук попал в больницу в конце ноября, он перенес экстренную операцию, был введен в искусственную кому и долгое время дышал только при помощи аппарата вентиляции легких.

На новогодних праздниках сообщалось о том, что после непродолжительного улучшения самочувствия, Табаков снова был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Источник: https://ruposters.ru/news/13-01-2018/sostoyanie-gospitalizirovanogo-olega-tabakova-luchshe-stanet