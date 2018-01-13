В Туапсе представители общественности проверили изолятор временного содержания

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Представители Общественного совета при отделе полиции Людмила Несват и Александр Емельянов провели мониторинг условий содержания граждан в изоляторе временного содержания Отдела МВД России по Туапсинскому району.

В ходе проверки общественники ознакомились с имеющейся документацией и проверили актуальность данных общественных и правозащитных организаций, размещенных на информационном стенде. Проверяющие осмотрели помещения для встреч с адвокатами и следователями, оценили условия содержания граждан в камерах, побывали в медицинском кабинете и библиотеке, убедившись в достаточном оснащении.

При общении с задержанными члены Общественного совета поинтересовались их здоровьем, рационом питания, соблюдением режима прогулок и отношением к ним полицейских. По итогам проверки активисты отметили, что в изоляторе все соответствует предъявляемым требованиям, жалоб и пожеланий от подозреваемых и обвиняемых в адрес полиции не поступило.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/11996435/