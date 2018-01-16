Геленджичанин отметил вековой юбилей

/Общество/

Со 100-летием жителя села Береговое, ветерана Великой Отечественной войны Николая Терентьевича Сычёва поздравил глава Геленджика Виктор Хрестин.

Родился Николай Терентьевич 14 января 1918 года в селе Сойно Смоленской области. Как и многие представители того поколения, с первых же дней Великой Отечественной войны встал на защиту Родины от фашистских захватчиков, воевал на Втором Белорусском фронте в лыжно-десантном полку.

За проявленные мужество и героизм во время войны Николай Сычев был награжден орденами Славы и Отечественной войны первой степени, а также множеством медалей, в том числе и «За боевые заслуги».

В село Береговое Николай Терентьевич переехал в 1968 году, где долгое время проработал сельхозрабочим в совхозе «Михайловский перевал». Воспитал двух сыновей и дочь.

В юбилей в гости к Николаю Терентьевичу с подарками и поздравлениями приехал и глава Геленджика Виктор Хрестин. Он пожелал имениннику крепкого здоровья, радости от общения с детьми, внуками и правнуками и мирного неба над головой.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик