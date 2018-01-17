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С каждым годом растет количество велосипедов. К сожалению, вместе с этим и количество их краж. Велосипед – довольно ценное и при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед может быть оставлен без присмотра или пристегнут замком, который может быть легко вскрыт. Этой небрежностью и халатностью все чаще пользуются злоумышленники.

Согласно статистике за 2017 год в Новороссийске зарегистрировано 76 краж велотранспорта, половину из которых удалось раскрыть. За 17 дней 2018 года сотрудники полиции приняли уже 9 аналогичных заявлений.

Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений. Для владельца велосипеда потеря двухколесного друга – событие неприятное и обидное.

Какие же причины такого положения дел? Халатность хозяев, которые бросают свои велосипеды, где попало, зачастую при этом не принимают никаких мер по предупреждению кражи. Халатность хозяев также заключается и в том, что они не хранят паспорт велосипеда, и часто не могут доказать факт его покупки, не знают номера рамы, поэтому шансов на возврат похищенного велосипеда еще меньше.

Что сделать, чтобы не оказаться жертвой кражи велосипеда?

Единственный гарантированный способ – не оставлять велосипед без присмотра. Если выхода нет, обязательно пристегните велосипед, даже если оставляете его на одну минуту, но помните, что дешевые и тонкие тросы легко перекусываются. Примыкайте велосипед за колесо и раму, если трос позволяет, за оба колеса и раму. Неплохим дополнением к тросу будет велосипедная сигнализация. Хорошо оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте с собой все быстросъемное оборудование (велокомпьютер, насос, фонарь и т.п.), а также, если позволяет конструкция, седло. Привлекательность такого «разукомплектованного» велосипеда без седла для воров и хулиганов, решивших покататься, значительно меньше. Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он там пристегнут.

Сотрудники полиции еще раз предупреждают: будьте бдительны и соблюдайте элементарные правила безопасности, принимайте все необходимые меры для сохранности своего имущества.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску