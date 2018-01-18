В Новороссийске проходит оперативно – профилактическое мероприятие «Игла»

/Общество/

В период с 8 по 17 января 2018 года на территории обслуживания Управления МВД России по городу Новороссийску проведено оперативно – профилактическое мероприятие под условным наименованием «Игла». Целью данного мероприятия было выявление на ранней стадии и недопущение фактов немедицинского потребления наркотических веществ, а так же фактов приобретения и хранения наркотиков, выявление наркопритонов и привлечение к административной и уголовной ответственности лиц, уличенных в незаконном обороте наркотиков.

В ходе проведения операции проверке были подвергнуты адреса проживания лиц, состоящих на профилактических учетах. Привлечено к административной ответственности по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» и статье 6.9.1. КоАП РФ «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» 27 человек.

Сотрудниками отдела наркоконтроля во взаимодействии с подразделениями Управления МВД России по городу Новороссийску, силами казачества и общественности при проведении рейдов по выявлению фактов незаконного оборота наркотиков задержано одиннадцать граждан, у которых в ходе личного досмотра были обнаружены подозрительные свертки, предположительно с наркотическими средствами. Вещества были изъяты и направлены на экспертизу.

Если Вы располагаете информацией о лицах, причастных к фактам употребления, хранения, распространения наркотических средств, сообщите об этом в полицию по телефону «02» с мобильных 102.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску