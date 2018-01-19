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В Новороссийске прокуратура вернула в общую собственность ручей

Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проведения проверки соблюдения требований земельного законодательства в водоохранных зонах усыновлен факт приобретения права частной собственности на земельный участок, расположенный в с. Цемдолина г. Новороссийска, занятый водным объектом общего пользования – ручьем, являющимся притоком реки Цемес.

Указанные обстоятельства послужили основанием для оспаривания прав на часть земельного участка, занятого водным объектом.

Вступившим в законную силу решением Приморского районного суда г. Новороссийска на ответчика возложена обязанность по разделу спорного земельного участка путем исключения из его площади территории, входящей в акваторию и береговую полосу водного объекта, признав отсутствующим право собственности ответчика на нее.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

 

Источник: Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура

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Категория: Новости / Общество

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