100 лет на страже благополучия семей

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В Геленджике прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею со Дня образования Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации.

В состав геленджикской комиссии входит 24 человека: руководители и специалисты учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, молодежи, физической культуры и спорта, центра занятости, опеки, депутаты городской Думы, представители Геленджикского благочиния и правоохранительных органов города-курорта Геленджик.

Несколько раз в месяц комиссия проводит заседания, на которые приглашаются социально неблагополучные семьи. С детьми и их родителями члены комиссии стараются досконально разобраться в сложившейся трудной ситуации, оказывают им психологическую, медицинскую, юридическую и материальную помощь.

Важность работы сотрудников городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отметил глава Геленджика Виктор Хрестин.

- Этот юбилей говорит о том, что комиссия востребована, нужна - детям, родителям, семьям. Ваша работа очень важна, вы действительно являетесь связующим звеном между всеми органами и учреждениями системы профилактики, координируете их деятельность. Желаю вам дальнейших успехов в вашей нелегкой работе, терпения, мудрости, крепкого здоровья и благополучия, - сказал глава муниципалитета.

В ходе мероприятия Виктор Хрестин вручил благодарности членам комиссии, которые принимают активное участие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик