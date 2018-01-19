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100 лет на страже благополучия семей

В Геленджике прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею со Дня образования Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации.

 В состав геленджикской комиссии входит 24 человека: руководители и специалисты учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, молодежи, физической культуры и спорта, центра занятости, опеки, депутаты городской Думы, представители Геленджикского благочиния и правоохранительных органов города-курорта Геленджик. 

         Несколько раз в месяц комиссия проводит  заседания, на которые приглашаются социально неблагополучные семьи. С детьми и их родителями члены комиссии стараются досконально разобраться в сложившейся трудной ситуации, оказывают им психологическую, медицинскую, юридическую и материальную помощь.

         Важность работы сотрудников городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав отметил глава Геленджика Виктор Хрестин.

         - Этот юбилей говорит о том, что комиссия востребована, нужна - детям, родителям, семьям. Ваша работа очень важна, вы действительно являетесь связующим звеном между всеми органами и учреждениями системы профилактики, координируете их деятельность. Желаю вам дальнейших успехов в вашей нелегкой работе, терпения, мудрости, крепкого здоровья и благополучия, - сказал глава муниципалитета.

         В ходе мероприятия Виктор Хрестин вручил благодарности членам комиссии, которые принимают активное участие в работе по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Общество

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