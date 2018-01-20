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Экологическая Вахта по Северному Кавказу исключена из списка "иностранных агентов"

Экологическая Вахта по Северному Кавказу (ЭВСК) получила официальное уведомление Минюста России о том, что она исключена из так называемого реестра НКО, выполняющих функции "иностранного агента". Таким образом, озвученная ЭкоВахтой 10 января этого года информация о её исключении из данного реестра теперь подтверждена официально. 

С этого момента с ЭВСК снято бремя ежеквартальных отчётов НКО-"инагента", обязанность ежегодно проводить аудит её деятельности и маркировать свои публикации ярлыком "иностранного агента". Как следует из полученного письма, Минюст принял решение в отношении ЭкоВахты ещё 27 декабря 2017 года.

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Категория: Новости / Общество

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