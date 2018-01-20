В прокуратуре Краснодарского края состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу обеспечения защиты прав участников долевого строительства ЖК «Территория Счастья»

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В прокуратуре края проведено заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав участников долевого строительства

ЖК «Территория Счастья» по ул. Е. Жигуленко, 3, в городе Краснодаре.

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации (губернатора) края Андрей Алексеенко, руководитель департамента по надзору в строительной сфере края Сергей Егоров, глава администрации муниципального образования г. Краснодар Евгений Первышов, территориальные прокуроры г. Краснодара.

В ходе совещания подробно рассмотрена сложившаяся ситуация при строительстве обозначенного жилого комплекса, меры, принятые органами власти края в целях оказания содействия в возобновлении строительства и восстановления нарушенных прав граждан.

Данный жилищный комплекс включен в региональный план-график («дорожная карта») по осуществлению мер по решению проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, разработанный администрацией Краснодарского края во исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года № 1063-р.

По итогам совещания уполномоченные органы ориентированы на принятие дополнительных и исчерпывающих мер по восстановлению прав участников долевого строительства, выработан алгоритм действий, в том числе направленный на привлечение инвесторов, завершение строительства.

Работа органов прокуратуры в данном направлении продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-prokurature-krasnodarskogo-kraya-sostoyalos-27