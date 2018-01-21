Чем заняться долгими зимними вечерами

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За окном стоят самые длинные ночи в году. После 15.00 на город быстро спускаются сумерки, и чем занять себя унылыми зимними вечерами, становится весьма актуальным вопросом.

Конечно, всегда можно посидеть в социальных сетях, посмотреть хороший фильм всей семьей, поиграть в настольные игры или помочь детям с подготовкой домашнего задания. Но это все формы домашнего времяпрепровождения. В определенный момент просиживаете в четырех стенах становится до того тоскливым занятием, что вгоняет тебя в глубокую депрессию. От уныния перестает спасать даже уютный плед, горячий чай с иммуноукрепляющим имбирем и отменная комедия по телевизору. Да и фигуре такие малоподвижные вечера не на пользу. А потому вашему вниманию 11 идей, на которые летом тратить время жаль, а зимой они помогут вам провести вечернее время интересно и с пользой.



Вариант 1. Спортивный клуб

Если для домашних тренировок у вас не хватает самоорганизации, то самое время купить абонемент в спортивный клуб. Вы можете отправиться на занятия своим любимым фитнесом сами или с детьми. Спортивный клуб – это место, где вы сможете отвлечься от домашней рутины, пообщаться с единомышленниками по здоровому образу жизни и не дать своей фигуре испортиться за ленивый зимний период.



Вариант 2. Баня

Что может быть приятнее хорошо протопленной баньки в промозглый зимний вечер? С семьей или с друзьями посещение банного комплекса – это приятный релакс, массаж эковеничком, возможность в непринужденной обстановке попить ароматного травяного чая, окунуться после горячей парной в контрастно прохладном бассейне или открытой проруби. Баня парит – здоровье дарит, а последнее – в период вирусов и простуд будет очень актуальным.



Вариант 3. Театр

Если кино можно посмотреть и дома, то в театр все же придется проехаться. Зимой театральный сезон в разгаре. Масса местных театральных труп и гастролеры предлагают публике свои премьеры и основной репертуар. Театр – это также возможность встретиться с друзьями, получить впечатления во время просмотра спектакля, балета, оперы и затем ими поделиться друг с другом, и, конечно же, театр – это шанс привить любовь к искусству детям, взяв их с собой.



Вариант 4. Музей

Музеи все больше становятся интерактивными. Скучные статичные экспонаты, которые запрещено трогать руками, и монотонные рассказы экскурсоводов все чаще заменяют экспериментальными площадками, где посетители могут принять участие в различных опытах. Такой подход куда интереснее и взрослым, и детям. Но иногда и поход в классический музей может принести удовольствие и множество новой полезной информации.



Вариант 5. Кулинарный мастер-класс

В последнее время в больших городах огромную популярность приобретают детские и взрослые кулинарные мастер-классы. Часто они проводятся при ресторанах, где шеф-повара учат участников готовить различные блюда итальянской кухни, десерты и т.д. Есть и специализированные кухни-студии, на которых можно собраться с друзьями и под модераторством опытного повара научиться готовить какую-нибудь вкуснятину. Такое занятие оказывается и приятным, и полезным. Как правило, после увлеченного процесса приготовления, вы можете съесть свой кулинарный шедевр.



Вариант 6. Ресторан

Давно мечтали попробовать устриц или бабл-вафли? Соскучились по суши? Не отказались бы от мясного гриль-сета? Когда как ни зимой отправиться для этих целей в ресторан! Тем более, что многие ведущие ресторации предлагают не только вкусное меню, но и интересные концепции своих заведений. Только подумайте, как приятно посидеть в зале-оранжерее и отведать какой-нибудь гастрономический шедевр, любуясь панорамой зимнего города из окна!



Вариант 7. Центр детского развития

Удовольствие зимним вечером может доставить и пребывание с ребенком на территории центра детского развития или в детской игровой зоне. И то, и другое в избытке предлагается в любом торговом центре. Если ребенок маленький, вы можете вместе с ним принять участие в развивающем занятии, если ребенок постарше, то вы можете подождать его в кафетерии рядом с развивающим центром, выпить пока душистого чая и насладиться релаксом. Такие выходы позволят вам отдохнуть, а ребенку провести время с пользой.



Вариант 8. Экскурсия по родному городу

В последнее время огромную популярность приобретают нетривиальные экскурсии по родному городу. Очень часто мы всю жизнь проживаем в мегаполисе, но мало знаем о его истории, интересных местах. Только представьте город в вечерних огнях, и вы с небольшой группой в сопровождении опытного экскурсовода прогуливаетесь по старинной улочке и слушаете ее историю, легенды, узнаете о необыкновенных и знаковых событиях, происходивших на ней, о людях, некогда живущих здесь и т.д. Все это расширяет кругозор, делает нас внутренне богаче, а вечерняя прогулка по свежему воздуху к тому же закаляет и делает здоровей.



Вариант 9. Выставка

Многочисленные галереи города жду вас долгими зимними вечерами. Здесь вы найдете и классическую живопись и ультрасовременные инсталляции. Вместо того, чтобы скучать весь долгий вечер на диване, откройте для себя и своих детей мир искусства. Тем более, что большинство подобных локаций вы можете посетить совершенно бесплатно.

Источник: https://subscribe.ru/digest/style/hobby/n133494149.html