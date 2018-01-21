Бескозырка - 50: «Память сердца свята»...

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В 2018 году 3-4 февраля наш город и край отмечает две знаменательные исторические даты: 75-ю годовщину высадки морского десанта под командованием майора Ц. Л. Куникова на «Малую землю» и 50-летие всероссийской вахты памяти – операции «Бескозырка», которая стартовала в 1968 году.

Инициировали ее члены молодежной организации "Шхуна ровесников", во главе с молодым журналистом «Новороссийского рабочего» Константином Подымой. В далекие шестидесятые «Шхунатики» с зажженным факелом от Вечного Огня двинулись к Малой Земле, провели митинг в память о героическом подвиге десанта, а после спустили на воду матросскую бескозырку и цветы.

В преддверии этих важных патриотических дат, в Центральной городской библиотеке им. Э.Э. Баллиона 19 января состоялся информационно-исторический обзор «Память сердца свята». На мероприятии присутствовали курсанты транспортного колледжа государственного морского университета им. Ф.Ф. Ушакова.

Заведующая отделом Краеведения – Пахомова Виктория представила собравшимся студентам яркую, информативную и эффектную книжную выставку «На рубежах мужества», включающую в себя краеведческую литературу военной тематики. Все книги экспонируются в самостоятельных разделах, посвященных разнообразным событиям, но связанных между собой целостно и событийно. Так, к примеру, после знакомства с книжными изданиями и плакатами, посвященными высадке десанта майора Ц.Л. Куникова на «Малую землю», логично следует раздел «Реквием по десанту». В нём представлена литература и информационные брошюры-фотографии по всероссийской вахте памяти – операции «Бескозырка».

Надо отметить, что библиотекарь не только представила книжную выставку, но и рассказала увлеченным студентам о дерзкой и героической десантной операции малоземельцев. Целых 225 дней и ночей усилиями всех родов войск героически удерживался небольшой клочок земли в 25 кв. км, который назвали Малой землёй! Безусловно, в ходе выступления, была затронута и операция «Бескозырка», посвященная бессмертному подвигу черноморцев. Именно эта вахта памяти стала благодарной данью молодежи героическим традициям.

Цель прошедшего мероприятия – утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к историческому прошлому России, края и города, была успешно реализована. Студенты узнали для себя много нового и закрепили свои знания по истории событий в Новороссийске времен Великой Отечественной войны. Теперь можно с уверенностью сказать, что 75-летие высадки десанта под командованием майора Ц.Л. Куникова и 50-летие операции «Бескозырка», молодежь встретит подготовившись.

Следует отметить, что мероприятие не ограничилось информационно-историческим обзором. Для студентов колледжа была провела экскурсия по Центральной городской библиотеке. Некоторые студенты признались, что никогда раньше не посещали нашу библиотеку, но теперь обязательно исправят это недоразумение и станут постоянными читателями!