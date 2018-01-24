В новороссийской полиции высадился «Студенческий десант»

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В рамках акции студенты познакомились с деятельностью различных подразделений органов внутренних дел.

Уже несколько лет подряд накануне Дня российского студенчества Управление МВД России по г. Новороссийску даёт новороссийским студентам уникальную возможность изнутри познакомиться с работой сотрудников полиции.

Для полицейских очень важно не только обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок, пресекать и раскрывать противоправные деяния, но и нести службу так, чтобы в полной мере заинтересовать ею добровольных помощников, в частности представителей молодого поколения, которые и стали участниками мероприятия.

В ходе акции полицейские помогли студентам увидеть и ощутить специфику деятельности различных подразделений органов внутренних дел, продемонстрировали показательные выступления кинологов, рассказали об используемом оружии и специальных средствах, ребята попробовали себя в роли специалистов по взаимодействию со СМИ, инспекторов ОПДН, ППС и ДПС.

Вместе с ними в мероприятии приняли участие члены общественного совета и ветераны органов внутренних дел, которые также провели тематическую экскурсию и интересную беседу с молодежью.

В завершении акции студентам вручили сертификаты о прохождении стажировки на базе Управления МВД России по г. Новороссийску в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант». Руководство новороссийской полиции выражает уверенность в том, что проведение акции будет способствовать популяризации профессии «полицейский» среди молодежи.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску