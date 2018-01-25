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Новороссийские школьники призвали водителей пропускать пешеходов

Сотрудники госавтоинспекции Новороссийска совместно со школьниками на одном из самых оживленных пешеходных переходов города организовали акцию с целью привлечь внимание водителей к пешеходам. Место было выбрано не случайно – несколько дней назад на этом пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадал их одноклассник. Проследовав вместе с инспекторами и педагогами по самому безопасному маршруту движения от школы по направлению к дому, ребята, взяв за руки, полицейских, повторили на практике, как правильно переходить дорогу.

Во время мероприятия школьники с помощью плакатов обращались к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пропускать пешеходов на пешеходных переходах и заблаговременно снижать скорость, подъезжая к нерегулируемым пешеходным переходам, а также вручали автомобилистам вымпелы с девизом: «Новороссийск – город безопасных дорог». Водители обещали быть более внимательными. Госавтоинспекторы выразили уверенность, что подобные акции повысят сознательность участников дорожного движения.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД

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Категория: Новости / Общество

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