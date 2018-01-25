На Кубани 12 февраля открывается выставка портретов «Лицо Победы»

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В день освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в институте культуры откроется выставка портретов ветеранов войны «Лицо Победы». В течение нескольких месяцев студенты Краснодарского государственного института культуры встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, записывали их воспоминания, создавали графические и живописные портреты. 12 февраля на выставке будет представлено три десятка работ молодых художников.

Всего же в этом учебном году создано около 80 портретов кубанских участников войны. Репродукции картин и собранные истории войдут в четвертый том книги «Лицо Победы», который будет издан весной. Накануне Дня Победы студенты и сотрудники вуза проедут по всему краю, чтобы лично подарить портреты и книги героям войны.

За время существования проекта «Лицо Победы» создано уже 426 портретов.

Этот художественно-творческий и военно-патриотический проект КГИК реализует совместно с Советом молодых депутатов Краснодарского края при поддержке коммерческого банка «Кубань Кредит». Главная задача акции – увековечить память о ветеранах Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба Краснодарского государственного института культуры