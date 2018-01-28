Эксперт о Мавзолее: Это символ не развития исторической России, а символ её катастрофы

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В преддверии выборов россиян вновь волнует судьба Мавзолея на Красной площади.

Накануне выборов президента России политики и общественность вновь обсуждают судьбу Мавзолея на Красной площади. Оставить как символ Советского союза, или перенести с главной площади страны. В эфире радио Sputnikобе стороны привели свои аргументы. Председатель движения «За сохранение Мавзолея В. И. Ленина и Почетного некрополя у Кремлевской стены» Евгений Доровин уверен, что трогать Мавзолей ни в коем случае нельзя.

«Это, в первую очередь для нас коммунистов, наследие нашей великой родины - Советского союза. Это один из главных символов Советского союза. Это то сооружение, то место в истории нашей родины и в истории нашего города, которое является не просто сердцем, а внутренним содержанием нашей главной площади. Она включает в себя не только Мавзолей, но и почетный некрополь у Кремлевской стены, где захоронены более 400 человек, в том числе величайшие деятели политические и военные нашего государства такие как: маршал Жуков и его соратники, это революционеры, которые захоронены в двух братских могилах. Это тоже историческое наследие. Мавзолей - это архитектурная ценность, раз там находится всё сооружение и весь некрополь под охраной и под контролем ЮНЕСКО, который признаёт его именно таковым. Говорить сегодня о правильности или неправильности захоронения, в этот наш тяжелейший период, развивать эту тему, в том контексте, который используют СМИ, в противовес мнению президента, который говорит, что надо объединяться россиянам, потому что нас ожидают тяжёлые испытания. Надо эту тему оставить. Отбиться от внешнего врага, а потом мы внутри разберёмся сами, кого и где перезахоранивать. Пройдёт 50 или 100 лет, будут иные решения», - сказал Евгений Доровин.

Никто не оспаривает художественной ценности Мавзолея, но место его расположения пора менять, отметил в эфире радио Sputnik публицист Егор Холмогоров.

«Мавзолей и этот комплекс - это символ советского коммунистического периода в нашей истории. Это символ идеологического доминирования этого периода, этой идеологии. Если для коммунистов этот символ однозначно положительный. Это символ великих успехов, достижений и т.д. А для меня, как человека русских, православных, монархических убеждений, большая часть наследия большевистской революции - это то, что привело наш народ к чудовищным бессмысленным жертвам, либо то, что привело его в тупик. Когда по результатам этого столетия, в результате распада коммунистического строя, который был заложен в его архитектуру, мы были отброшены в ещё более худшие исторические условия, чем в которых мы начали с 1917 года. Фактически столетие нашего развития было застопорено. Говорить о том, что этот символ должен находиться на Красной площади, для меня спорный вопрос. Никто не оспаривает художественного значения Мавзолея, как произведения Щусева. Его можно перенести. Можно предоставить определённую государственную субсидию. Если хотят сохранять в каком-то институте тело Ленина, как некий научный объект, но большинство настаивают, чтобы оно было нормально погребено, по христианскому обычаю. Но Владимир Ильич не считал себя христианином. Он категорически отказался от веры. Поэтому апеллировать к христианскому обычаю, не совсем корректно. Это символ не развития исторической России, а символ её катастрофы», - отметил публицист.

Источник: https://ria.ru/radio/