Леонид Тягачев: «После моих резких слов о Родченкове мне даже звонили из МОК. Но расстрелять его при Сталине стоило бы»

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Бывший глава ОКР Леонид Тягачев сообщил, что ему звонили из МОК после резкого высказывания о Григории Родченкове.

Тягачев в ноябре предложил расстрелять информатора WADA Родченкова.

«Я провел всю жизнь в спорте, но вообще не был знаком с Родченковым. И вдруг он получает награду из рук президента страны за успешное выступление в Сочи. А потом уезжает из страны, и начинается. Кто его к нам привел? Как так получилось?

Когда я резко высказался о нем в прессе, мне даже из МОК позвонили. Но расстрелять его, конечно, при Сталине стоило бы», – рассказал Тягачев.

Источник: https://www.sports.ru/biathlon/1059715611.html