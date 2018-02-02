В Новороссийске заполнили капсулу с посланиями потомкам в 2067 год

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В Городском театре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое гражданско-патриотической акции «Вместе в будущее! Послание потомкам!». Капсулу времени заполнили артефактами и письмами, которые в течение всего предыдущего года специально отбирали для отправки в будущее.

Зазвучали «Новороссийские куранты» и на сцену вышли комсомольцы, пионеры и члены литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников». Эти ребята из далёкого 1967 года рассказали историю создания и отправки посланий в 2017 год, когда и было завещано поднять капсулу со дна Цемесской бухты.

На экранах появились исторические события военных лет и с видеообращением обратился 100-летний Почётный гражданин города-героя Новороссийска, бессменный руководитель Поста №1 Виталий Андреевич Лесик, который передал для закладки в капсулу книгу о героических людях и событиях на Малой земле.

Право исполнить почётную миссию по закладке капсулы было предоставлено главе города Новороссийска Игорю Дяченко, депутату Государственной Думы РФ Владимиру Синяговскому, заместителю председателя ЗСК Сергею Алтухову, депутату ЗСК Юлии Алешкевич.

- Сегодня каждый из нас стал участником исторического события для нашего города и не утеряна та важная историческая ниточка, которая связывает нас с новороссийцами 1968 года, - отметил И. Дяченко.

Глава Новороссийска поблагодарил всех, кто принимал участие в огромной работе по отбору писем и посланий, подсказывал, как и что лучше сделать, пояснял, как это делали первые «шхунатики». В капсулу времени глава города-героя отправил фильм о Новороссийске сегодняшнего дня.

Игорь Дяченко выполнил ещё одну историческую почётную миссию –вручил награду депутату Государственной Думы Российской Федерации В.И. Синяговскому. В прошлом году Владимир Ильич стал победителем краевого конкурса «Трудовое Имя Кубани», но не смог принять участие в торжественной церемонии вручения этих наград в Краснодаре.

Получив удостоверение и медаль «Имя Кубани» Владимир Ильич заметил, что глава Новороссийска подсказал ему, что отправить в будущее.

Капсула времени заполнилась. Запечатать её пригласили разработчика – главного инженера судоремонтного завода Сергея Дрелина, автора логотипа «Вместе в будущее! Послание потомкам!» студента НКСЭ Дмитрия Завьялова и новороссийского паралимпийца Олега Шестакова.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск