В полиции Новороссийска наградили граждан, которые помогли задержать грабителя

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Начальник Управления МВД России по городу Новороссийску в присутствии личного состава вручил мужчинам подарки и почетные грамоты.

В Управлении МВД России по городу Новороссийску состоялось награждение граждан, которые 22 января помогли задержать грабителя, похитившего из припаркованного возле детского сада автомобиля кошелек с денежными средствами.

Первым почетную грамоту и сладкий подарок от начальника Управления получил 8-летний Денис Думанский, сын потерпевшей, на глазах которого произошло происшествие. Ребенок не растерялся и позвал на помощь взрослых.

Охранник детского сада Валерий Корпусенко Валерий, ветеран МВД, старшина милиции в отставке, увидев произошедшее, незамедлительно сообщил в полицию, а очевидец происшествия Андрей Еремин начал преследование злоумышленника, остановил его во дворе многоэтажного дома, и удерживал до приезда сотрудников полиции.

В ходе церемонии награждения начальник Управления МВД России по г. Новороссийску полковник полиции Владимир Бараковский поблагодарил мужчин за активную гражданскую позицию, отважность, неравнодушие, профессионально - грамотные действия при задержании преступника и оказания помощи людям, оказавшимся в непростой ситуации.

Денису Думанскому начальник Управления выразил слова огромной признательности за решительность и смелость, порекомендовав ему по окончании школы выбрать профессию, связанную с правоохранительными органами.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску