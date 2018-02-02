Игорь Иртеньев пожаловался на «идиотизмом» чиновников, которые расставляют возрастные рейтинги.

/Общество/

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова на конференции в Российской государственной детской библиотеке представила подборку «неприличной» современной детской литературы. По ее словам, это «даже взрослым показывать страшно». В презентацию Кузнецовой вошли 16 произведений. В качестве примеров были приведены стих Игоря Иртеньева про карий глаз, который упал в унитаз, и сказка Светланы Лавровой про петушиную лошадь. Поэт Игорь Иртеньев отметил, что не писал свое произведение, как детское, и пожаловался на «идиотизмом» чиновников, которые расставляют возрастные рейтинги. Сообщает радио Sputnik.

Далеко не вся литература годится для рассмотрения ограниченными взрослыми и веселыми детьми, рассказал в эфире радио Sputnik детский писатель, директор Всероссийского фестиваля детской книги Юрий Нечипоренко.

«Каждый родитель – эксперт для своих детей, но распространять свой родительский опыт на всех не стоит. У нас общество в достаточной степени мозаичное, есть разные родители, дети, направления. Если православный человек откроет книжку Пушкина и прочитает «Жил-был поп, Толоконный лоб», он или будет прямо воспринимать, что это сказка о жадном человеке, или подумает, что это дискредитация священника и запретит сказку своим детям. Сколько родителей, столько и мнений. Прислушиваться нужно только к экспертному совету, к хорошим критикам детской литературы. Анна Кузнецова была введена в заблуждение, список шестнадцати примеров блуждает по сети. Пример с Лавровой идиотический – прицепились к названию книги «Куда скачет петушиная лошадь» и к картинке лошади, похожей на петуха. У нас есть традиция абсурда в поэзии, детям это забавно. Взрослые со временем тупеют, становятся ограниченными в области своих идеологических, политических пристрастий. Они видят в детской литературе то, чего там нет. Редкий род писателей может написать интересно и взрослым, и детям. Некоторые пишут скорее для детей, большинство для взрослых. На границе детского и взрослого происходят интересные события, это особая двунаправленная литература. Далеко не вся литература годится для рассмотрения ограниченными взрослыми и веселыми детьми. Вспомните даже «Вредные советы» Григория Остера. В детской литературе должны быть нравственные, этические ценности. При этом должна быть живость изложения. Детство – живость, постоянная игра. Игровое начало характеризует детскую литературу. Если писатель сможет предложить детям игру, он хороший детский писатель. Многие из взрослых писателей слишком серьезны, начинают пропаганду своих собственных ценностей. Политика противопоказана детской литературе, никаких политических взглядов, пристрастий. В советское время политика была растворена в атмосфере общества, поэтому она более менее естественно входила в детскую литературу. Мы до сих пор любим все, что написано тогда, несмотря на то, что там есть политическое содержание. Сказку Олеши «Три толстяка» можно прочитать, как про буржуев и капиталистов, а можно прочитать, как игру. Хорошая детская литература позволяет самые разные прочтения, дает возможность воображения, домысливания», – считает писатель.

Через литературу передается уровень интеллекта, моральные ценности, рассказала в эфире радио Sputnik детский-подростковый психолог Анфиса Калистратова.

«У нас есть жанры семейного контента, семейные фильмы, мультики. В отношении литературы смущает, что у детей через такую литературу можно сформировать определенный стиль мышления, уровень ценностей. В данном списке нет высоких моральных качеств человека, ребенок будет готов ко всему, все будет довольно спокойно воспринимать, но у него не будет критического мышления, понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Юмор может развивать остроту ума, но если этот юмор ниже пояса, кроме цинизма, ничего детям не добавит. В условиях тотального информационного потока о разных людях, веществах, об извращенной психике, у детей через некоторые произведения становится спокойное отношение к наркотикам, другим веществам. У детей огромное чувство принятия. Литература не может нанести детям психологическую травму, но через литературу передается уровень интеллекта, духовного состояния человека. Дело не в серьезности, веселье может быть интеллектуальным. Вопрос – про что вы смеетесь», – считает эксперт.