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По требованию уполномоченных органов социальная сеть «ВКонтакте» удалила девять «колумбайн-сообществ», еще с четырех страниц удалены посты данной тематики.

На основании требований уполномоченных органов администрация социальной сети «ВКонтакте» удалила девять так называемых «колумбайн-сообществ». Еще в четырех сообществах удалены посты аналогичной тематики.

Согласно решениям Роспотребнадзора, данные группы содержали противоправную информацию, способную побудить несовершеннолетних к асоциальным поступкам, результатом которых могли стать действия суицидального характера. Ранее ссылки на эти сообщества были внесены Роскомнадзором в Единый реестр запрещенной информации.

На прошлой неделе на заседании экспертного совета Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сказал, что Служба поддерживает инициативу депутатов по совершенствованию законодательства с целью усиления защиты несовершеннолетних от информации, побуждающей к совершению противоправных действий.

Работа по выявлению и блокированию запрещенной информации продолжается во взаимодействии с заинтересованными органами власти и администраторами социальных сетей.

Источник: Росконадзор