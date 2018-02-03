Депутат Государственной Думы провел прием граждан в Геленджике

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Геленджичане обратились к Владимиру Синяговскому с просьбами о решении жилищных и социальных вопросов.

Многоквартирные дома по ул. Цветочной, 58 и ул. Репина, 11 уже заселены людьми, но по решению суда подлежат сносу. В такой сложной ситуации геленджичане оказались из-за недобросовестных действий застройщиков. За помощью в решении вопроса жители обратились к депутату Государственной Думы.

Владимир Синяговский пообещал детально разобраться в сложившейся ситуации и совместно с главой города принять возможные меры для решения проблем.

С просьбой о реконструкции детского сада №33 «Ягодка» в селе Адербиевка на прием пришла председатель родительского комитета Александра Башкурова.

- Адербиевка хоть и маленький населенный пункт, но с каждым годом детишек на свет в нем появляется все больше. Родители переживают о том, что скоро детям просто не будет хватать мест в детском саду, - рассказала молодая мама.

В свою очередь, Виктор Хрестин сообщил, что на сегодняшний день уже разработан проект пристройки к детскому саду на 60 мест, для реализации которого необходимо финансирование.

Владимир Синяговский заверил, что обязательно обратится за помощью к краевым властям и поможет решить этот вопрос. Уже после приема на рабочей встрече Владимир Синяговский поблагодарил главу Геленджика Виктора Хрестина за совместную плодотворную работу, направленную на эффективное решение проблем геленджичан, и высокий уровень организации всех личных приемов депутата.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик