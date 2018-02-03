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Владимир Синяговский принял участие в акции «Вместе в будущее! Послание потомкам!»

При участии Депутата Государственной Думы, члена фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Синяговского, в Городском театре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое гражданско-патриотической акции «Вместе в будущее! Послание потомкам!». Мероприятие состоялось в рамках очередной региональной недели. Капсулу времени заполнили артефактами и письмами, которые в течение всего предыдущего года специально отбирали для отправки в 2067 год.

Сегодня, при участии Депутата Государственной Думы, члена фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимира Синяговского, в Городском театре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое гражданско-патриотической акции «Вместе в будущее! Послание потомкам!». Мероприятие состоялось в рамках очередной региональной недели. Капсулу времени заполнили артефактами и письмами, которые в течение всего предыдущего года специально отбирали для отправки в 2067 год.

Зазвучали «Новороссийские куранты» и на сцену вышли комсомольцы, пионеры и члены литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников». Эти ребята из далёкого 1967 года рассказали историю создания и отправки посланий в 2017 год, когда и было завещано поднять капсулу со дна Цемесской бухты.

На экранах появились исторические события военных лет и с видеообращением обратился 100-летний Почётный гражданин города-героя Новороссийска, бессменный руководитель Поста №1 Виталий Андреевич Лесик, который передал для закладки в капсулу книгу о героических людях и событиях на Малой земле.

Право исполнить почётную миссию по закладке капсулы было предоставлено депутату Государственной Думы РФ Владимиру Синяговскому, а также главе города Новороссийска Игорю Дяченко, заместителю председателя ЗСК Сергею Алтухову, депутату ЗСК Юлии Алешкевич.

Также в ходе мероприятия Депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому была вручена награда, ведь в прошлом году Владимир Ильич стал победителем краевого конкурса «Трудовое Имя Кубани». Получив удостоверение и медаль «Имя Кубани» Владимир Ильич заметил, что глава Новороссийска подсказал ему, что отправить в будущее.

Капсула времени заполнилась. Запечатать её пригласили разработчика – главного инженера судоремонтного завода Сергея Дрелина, автора логотипа «Вместе в будущее! Послание потомкам!» студента НКСЭ Дмитрия Завьялова и новороссийского паралимпийца Олега Шестакова.

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Категория: Новости / Общество

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