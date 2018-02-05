В Новороссийске прошла юбилейная операция "Бескозырка"

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75 лет назад, в Новороссийске, в штормовую ночь с 3 на 4 февраля 1943 года, совершили свой беспримерный подвиг моряки-десантники, легендарные защитники огненного плацдарма. 225 дней в ожесточенных боях черноморцы удерживали плацдарм, названный ими «Малой землей». Двадцать тысяч семьсот судеб оборвалось здесь, на черноморском берегу, освобождая город от немецко-фашистских захватчиков.

С тех пор из поколения в поколение передаётся память об этих героях. Это в их честь на берегу Цемесской бухты воздвигнут величественный мемориал. Чтобы сохранить память о героях-малоземельцах, 50 лет назад родилась патриотическая акция – операция «Бескозырка». У ее истоков стояли: Константин Подыма, Надежда Черная, Владимир Козловский, Анатолий Шкуратов, Наталья Солодовник, Лариса Нестеркина, Галина Яровая. Это они 3 февраля 1968 года впервые опустили в волны Цемесской бухты матросскую бескозырку в память о героическом десанте.

В 1999 году она приобрела статус Краевой, а в 2000 году – Всероссийской. Операция «Бескозырка» стала примером верности своей Родине и примером истинного патриотизма для всех россиян! Полвека молодежь Новороссийска, Кубани и России проводят операцию «Бескозырка». Тысячи новороссийцев через весь город провожают бескозырку ставшую символом отваги, мужества и героизма, символом нашей священной памяти!

И вот сегодня, вечером 3 февраля 2018 года на Малой земле собрались десятки тысяч людей, чтобы почтить великий подвиг.

До этого участники торжественной акции прошли маршрутом памяти от памятника «Передний край обороны» к мемориалу «Малая земля». У памятника «Передний край обороны» на проспекте Ленина, усилиями актёров Народного Драматический Театр им. Амербекяна, работала агитационная бригада, исполнявшая песни, посвящённые Великой Отечественной войне.

Историческая реконструкция боя с видео проекцией на весь мемориал, погрузила участников акции в ту историческую дату – ночь с 3 на 4 февраля 1943 года.

Вспоминая героических защитников плацдарма мужества, у мемориала, увековечившего их бессмертный подвиг, вспыхнул огонь воинской славы.

Его зажгли от второго факела, доставленного в этот памятный вечер с площади Героев. (Первый факел, венок и бескозырка были доставлены в Южную Озереевку, к месту высадки первого десанта, судьба которого оказалась трагической. Частицу Вечного огня там получили свидетели незабываемых событий, жители поселка и молодежь).

Группа с факелом, под музыкальную композицию «Малая земля», прошли от памятника «Стела» к мемориалу, с 2 сторон которой стояли курсанты НГМА с горящими свечами, образуя своеобразный «огненный» коридор. За ними к мемориалу прошла почётная процессия: воин с бескозыркой, воины с гирляндой славы, Пост №1 и военные со штандартами фронтов ВОВ.

В этой процессии приняли участие официальные лица нашего города и края: губернатор Краснодарского края Кондратьев Вениамин Иванович, министр культуры Краснодарского края Лапина Виктория Юрьевна, депутат государственной думы Синяговский Владимир Ильич, глава города Новороссийска Дяченко Игорь Алексеевич, председатель городской думы Шаталов Александр Васильевич, представители администрации края, города, командиры частей новороссийского гарнизона, депутаты ЗСК и городской думы, почетные граждане города, представители от молодежи края и городов России.

Право зажечь огонь Вечной славы было предоставлено старшему лейтенанту Шаповалову Евгению Владимировичу.

В память обо всех, кто сражался и погиб на огненном плацдарме «Малая земля» к подножию мемориала была возложена «гирлянда Славы».

В сопровождении духового оркестра НВМБ её возложили Губернатор Краснодарского края В. И. Кондратьев, министр культуры Краснодарского края В. Ю. Лапина, депутат Государственной Думы В. И. Синяговский, глава Новороссийска И. А. Дяченко, председатель городской думы А. В. Шаталов, представители администрации города-героя Новороссийска, руководители силовых структур, командование новороссийского гарнизона, председатели совета ветеранов Кубани и города-героя Новороссийска, депутаты городской думы, представители духовенства и молодежь города.

После возложения «гирлянды Славы» на Малой земле начался митинг памяти. С торжественной речью выступили губернатор Краснодарского края В. И. Кондратьев, глава города-героя Новороссийска И. А. Дяченко, председатель краевого совета ветеранов, депутат ЗСК края, герой России Е. Д. Шендрик.

По окончании митинга с берега, на который 75 лет назад высадился легендарный десант майора Цезаря Львовича Куникова, в память о погибших защитниках «Малой земли», в воду Цемесской бухты была опущена бескозырка – символ беспримерного мужества, стойкости героев-малоземельцев!

Прозвучали залпы салюта, духовой оркестр НВМБ исполнил гимн Российской Федерации. Держа равнение на Огонь Вечной Славы, под торжественный марш прошли военнослужащие новороссийского гарнизона.

В завершении операции «Бескозырка» к подножию мемориала были возложены цветы, а почётных гостей города-героя пригласили посетить музей мемориального комплекса.

Вечная память героям, вечная слава!!!

Источник: Специалист по работе со СМИ управления культуры г. Новороссийска