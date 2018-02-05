/Общество/

В Краснодарском крае стартовал конкурс научных студенческих работ в области соблюдения и защиты прав человека по теме: «Права человека в современном мире», инициатором которого выступил Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае.

Конкурс призван привлечь общественное внимание к проблемам соблюдения и защиты прав и свобод человека, а также формированию активной гражданской позиции, правового сознания в молодежной среде.

Конкурс проводится с февраля по май 2018 года. По его итогам победителям вручаются дипломы I, II, III степени. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае.

С порядком проведения конкурса и правилами оформления научных работ можно ознакомиться на сайте https://kubanombudsman.org/

Источник: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае