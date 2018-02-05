В Новороссийске следователи присоединились к патриотической акции «Бескозырка»

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Сотрудники следственного отдела по городу Новороссийску следственного управления СК России по краю приняли участие в основных торжественных мероприятиях юбилейной 50-ой Всероссийской патриотической акции «Бескозырка», посвященной 75-й годовщине высадки героического десанта советских моряков-черноморцев в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая земля».

Исполняющий обязанности руководителя отдела Артур Корганов в составе делегации, возглавляемой главой муниципального образования город Новороссийск Игорем Дяченко, возложил цветы к пяти знаковым памятникам города-героя, в том числе к братской могиле советских воинов на Мысхакском шоссе, памятнику «Взрыв» в селе Мысхако, стеле мемориального комплекса «Малая земля», «Неизвестному матросу» на набережной адмирала Серебрякова и ансамблю «Линия обороны» на Сухумском шоссе. Сотрудники следственного отдела также приняли участие в торжественном ритуале зажжения факелов от огня Вечной Славы на Площади Героев в Новороссийске, в составе колонн прошли до мемориального комплекса «Малая земля», где состоялись историческая реконструкция событий и митинг памяти.

Каждый год жители города вспоминают подвиг советских воинов. В 1943 году морской десант майора Цезаря Куникова с боями сумел закрепиться на мысе Мысхако, у села Станички. Захваченный участок берега в несколько километров, который красноармейцы прозвали «Малой землей», стал плацдармом для освобождения города. Сражения шли 225 дней. Победа стала одним из переломных моментов всей Великой Отечественной войны.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю