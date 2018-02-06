Крестный ходе против пьянства пройдет в Парке Победы

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10 февраля в 13.00 привычную тишину парка Победы нарушат песнопения и молитвы об избавлении страдающих от пьянства и алкоголизма россиян. Верующие пройдут Крестным ходом по ставшему уже привычным маршруту от Поклонного креста, установленного рядом с Храмом Всех Святых в Земле Русской Просиявших, до Петербургского СКК (ул. Гагарина, д.8), где проходит православная выставка.

Традиционный общегородской крестный ход будет проходить по благословению митрополита Санкт-Петербуржского и Ладожского Варсонофия и соберет под своими хоругвями людей, неравнодушных к страшной беде сотен тысяч наших людей, страдающих недугом пьянства. В молитвенном шествии примут участие духовенство, трезвеннические общины России, политические деятели, работники социальных учреждений, православная молодежь, казачество.

Как и в предыдущие годы, в Петербург из Серпухова прибудет чудотворная икона «Неупиваемая Чаша», которую верующие будут нести на руках во время всего крестного хода. Не одно поколение страждущих обращалось к этой святыне с молитвой об избавлении от зеленого змея и получало исцеление.

Молитвенное шествие будет венчать соборный молебен «О трезвом возрождении России».

Мероприятие согласовано с администрацией Московского района Петербурга.

Источник: Менеджер по рекламе и PR АО «Завод АТИ»