В Госдуме открылась фотовыставка "Десантный характер!"

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7 февраля 2018 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации состоялось торжественное открытие фотовыставки "Десантный характер!", приуроченной ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и посвящённой 65-летию Героя Советского Союза, генерал-полковника Валерия Александровича Востротина. Сообщают "Ветеранские вести".

Фотовыставка организована Комитетом Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов и национальным Информационным агентством "Ветеранские вести", проводится при участии Союза десантников России и Московского городского отделения ВООВ "Боевое братство", при поддержке Общероссийской организации "Офицеры России" и Межрегиональной общественной организации "Братство зелёных беретов".

Гостям были представлены свыше 150 фотоиллюстраций из семейного архива В.А.Востротина, редакционного архива ИА "Ветеранские вести" и ветеранских общественных организаций, рассказывающих о детстве, отрочестве, юности, годах военной службы Валерия Востротина, а также его деятельности на государственных постах и участии в общественной работе. Ряд фотографий демонстрируется широкой публике впервые.

На открытии фотовыставки выступили вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель Комитета ГД по обороне Владимир Шаманов, первый заместитель Председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, начальник Главного управления и подготовки МЧС России Юрий Седельников и главный редактор Информационного агентства "Ветеранские вести" Вячеслав Калинин.

Заместитель Председателя Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов подчеркнул, что легендарный командир-десантник, который воевал в Афганистане, является "достойным примером для подрастающего поколения".

"Очень здорово, что молодые ребята, которые будут защищать Родину, сегодня здесь, с нами, - у них есть возможность увидеть эти уникальные фотографии, фактические свидетельства событий жизни Героя", - отметил Сергей Неверов.

Звание Героя Советского Союза Валерию Востротину было присвоено в 1988 году за успешное выполнение задания по оказанию интернациональной помощи Афганистану. Затем он продолжил службу в МЧС России, где на посту заместителя министра руководил в том числе спасательными работами на Дальнем Востоке, на Северном полюсе, на Курилах, в Якутии, на Сахалине и в Чечне.

Валерий Александрович был депутатом Госдумы четвертого созыва, в настоящее время он возглавляет "Союз десантников России", "Боевое братство" Москвы и входит в состав Общественного совета Минобороны.

"Генерал Востротин - один из символов конца 20 века", - отметил председатель Комитета Госдумы по обороне, Командующий ВДВ в 2009-2016 годах Владимир Шаманов.

"Он всегда проявлял гражданскую и общественную активность, обладает непререкаемым авторитетом среди военнослужащих. Малая родина Востротина - город Касли Челябинской области, широко известен своей уникальным производством, в частности, чугунным литьем, неоднократно отмеченным знаком качества на выставках в Париже. Вот такого качества всесоюзного масштаба родился человек на этой земле", - провёл аналогию Владимир Шаманов.

По словам первого заместителя Председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, генерал Востротин - это "пример того, как нужно относиться к своей стране".

"В качестве командира парашютно-десантной роты он принимал участие в штурме резиденции Амина в Кабуле. Это была сложнейшая конфигурация, уникальный проект, и сейчас идет подготовка к снятию документального фильма, который расскажет обществу правду о той войне", - рассказал Клинцевич.

"Востротин получил Звезду Героя с четвёртого представления, Шаманов - с шестого. Вот такого масштаба личности у нас, и мы должны их знать. Очень важно, что на выставке присутствуют представители всех парламентских фракций и афганцы, служившие с ним".

По словам одного из организаторов фотовыставки, главного редактора Информационного агентства "Ветеранские вести", заместителя Руководителя "Боевого братства" Москвы, эксперта Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Вячеслава Калинина, "данная фотовыставка - это знак уважения настоящему командиру, офицеру, генералу и мужчине - достойному примеру для многих поколений мальчишек в нашей стране".

"Важно, что на открытии присутствуют не только ветераны различных войн и военных конфликтов, но представители кадетских корпусов и военно-патриотических клубов нашей страны", - подчеркнул Вячеслав Калинин.

Он отметил, что фотовыставка "Десантный характер!" сразу после проведения в Государственной Думе будет выставлена на площадках масштабных спортивных и военно-патриотических мероприятий в Москве и других регионах России, кадетских корпусах и суворовских училищах, военных институтах и воинских частях, а также авиабазе "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике.

"То есть фотовыставка будет жить своей жизнью, рассказывая защитникам Отечества о жизненном подвиге, достойной и честной службе одного из ярчайших наших современников", - рассказал художественный редактор фотовыставки "Десантный характер!", член "Боевого братства" Москвы Александр Суслонов.