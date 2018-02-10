Вышел из машины, значит пешеход

/Общество/

Как показывает практика, ДТП с пешеходами почти никогда не бывают без пострадавших, потому что даже самый легкий автомобиль или мотоцикл весит в разы больше человека, двигается быстрее и сила удара при столкновении оказывается достаточна для нанесения повреждений взрослому, крепкому человеку, что уж говорить о ребенке или пожилом человеке.

С целью напомнить водителям о том, что автомобиль является средством повышенной опасности, инспекторы отдела ГИБДД УВД по городу Сочи, совместно со специалистами управления по образованию и науке Администрации города Сочи и учащимися Гимназии №8 провели профилактическое мероприятие «Вышел из машины, значит пассажир», возле пешеходного перехода. Водителям напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, предоставления преимущества пешеходам, а также о проявлении повышенной внимательности вблизи школ, детских садов и прочих учреждений проводят свой досуг дети.

Всем водителям вручили памятки и листовки наглядной агитации с напоминанием о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а тем водителям-родителям кто перевозит детей на личном транспорте, разместили наклейки «Ребенок в машине!».

Руководство Госавтоинспекции города обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает быть предельно внимательными на дорогах, в сложных дорожных ситуациях неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим, исключая манёвры обгона, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, вблизи пешеходных переходов снижать скорость и предоставлять преимущество в движении пешеходам.

Источник: Отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи