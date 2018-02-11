Православные трезвенники требуют ввести «налога на спаивание»

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10 февраля в Московском Парке Победы прошел крестный ход. Молитвенное шествие православных трезвенников было посвящено поддержке принятия «налога на спаивание». Продолжится сбор подписей по этой инициативе.

Алкоголь в магазинах продаётся вместе с продуктами питания и иными товарами. В магазины ходят дети и подростки - видят ярко упакованный алкоголь и толпы «затаривающихся» бутылками взрослых. Так производители и торговцы алкоголем ведут свою низменную пропаганду - наглядно приучают детей к пьянству, спаивают молодёжь ради своих паразитических сверхприбылей.

В целях борьбы с этой пропагандой, ведущей к вырождению нации, организация «Православный Санкт-Петербург» в декабре 2012 года на юбилейной трезвеннической конференции, прошедшей в Санкт-Петербурге на заводе АТИ, выдвинула инициативу о законодательном принятии «налога на спаивание»:

1) Предписать всем продавцам алкоголя реализовывать его только в специализированных отдельных магазинах малой доступности. Но при этом дать продавцам выбор: продавать алкоголь в специализированных отдельных магазинах либо оставить алкоголь (в любом случае максимально скрыв его) в неспециализированных магазинах, выплачивая дополнительный налог в 1 % с дохода.

2) Направить собранные с нежелающих выносить алкогольную продукцию в отдельный магазин средства на пропаганду трезвого образа жизни и противодействие спаиванию населения.

3) Обеспечить при оформлении витрин специализированных магазинов занятие более 50 % рекламной площади информацией, предупреждающей о вреде алкоголя.

Зародившаяся в среде православных трезвенников Санкт-Петербурга инициатива была горячо поддержана соратниками из Севастополя – с 2016 года ежегодно в этих двух городах проходят трезвеннические крестные ходы в один и тот же день. Параллельно начался сбор подписей граждан за принятие закона о налоге на спаивание.

Сегодня трезвенническая инициатива приобрела уже поистине всенародный масштаб, получая поддержку со стороны широких масс и целого спектра общественных организаций - патриотических, военных, экологических, молодёжных и многих иных, объединившихся в «Трезвый Фронт».

Приглашаем Вас поучаствовать 10 февраля 2018 г. с 13.00 до 14.00 в крестном ходе православных трезвенников от поклонного креста в Московском Парке Победы по аллее Героев в Петербургский СКК (ул. Гагарина, д. 8). После завершения крестного хода состоится соборный молебен «О трезвом возрождении России». Ожидается участие ряда общественных организаций. В рамках мероприятия будет продолжен сбор подписей в поддержку закона о перемещении алкогольной продукции в специализированные магазины.