На борту корвета «Бойкий» состоялась церемония принятия школьников Калининграда в юнармейцы

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В Балтийске впервые на борту корвета «Бойкий» состоялась торжественная церемония посвящения учащихся калининградского лицея № 35 имени Героя Советского союза Василия Буткова в юнармейцы.

На мероприятии присутствовали представители командования соединения надводных кораблей, регионального отделения ДОСААФ России, ветераны Балтийского флота, священнослужитель Свято-Георгиевского морского собора.

Пятнадцати школьникам, ранее изъявившим желание стать юнармейцами, из рук ветеранов и действующих военных моряков были вручены специальные знаки принадлежности к общественно-патриотическому движению «Юнармия».

Затем для новоиспеченных юнармейцев была проведена обзорная экскурсия по кораблю, где ребята смогли познакомиться с бытом и службой военных моряков.

По словам командования соединения, такие мероприятия на боевых кораблях теперь будут проводиться на регулярной основе.

Источник: Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту