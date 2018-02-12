Кураторы из УФСИН проверили деятельность Белореченской воспитательной колонии

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Единый выездной день кураторской группы под руководством начальника УФСИН России по Краснодарскому краю Виктора Пестова прошел в Белореченской воспитательной колонии.

Руководители отделов и служб аппарата УФСИН, приехавшие в Белореченскую воспитательную колонию для оказания практической помощи, осуществили обход объектов инфраструктуры, проверили материально-бытовые условия и уровень медицинского обеспечения несовершеннолетних осужденных, организацию учебного и воспитательного процесса.

В ходе выездного дня кураторы от УФСИН проверили готовность учреждения к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, провели строевой смотр и личный прием сотрудников и несовершеннолетних осужденных.

На оперативном совещании подвели итоги инспектирования и в целом работы учреждения за 2017 год. Кураторы от УФСИН внесли свои предложения по совершенствованию служебной деятельности Белореченской воспитательной колонии. Перед сотрудниками учреждения, работа которых в 2017 году проверяющими была оценена на «удовлетворительно», поставлены конкретные задачи на предстоящий период.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю