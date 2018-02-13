«Гражданская инициатива» объявляет об открытии народного голосования за проекты 2018 года

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Национальная премия «Гражданская инициатива» объявляет о старте народного голосования за проекты, участвующие в конкурсе в 2018 году.

Проголосовать за понравившуюся инициативу можно на сайте Премии – premiagi.ru. Сделать это очень просто: на странице каждой инициативы приведена пятибалльная шкала оценок, по которой можно оценить универсальность, социальную значимость и уровень реализации проекта. На основании оценок всех проголосовавших будет сформирован рейтинг конкурсанта. Помните, ваша поддержка очень важна – в финале сезона в шорт-лист Премии войдут по три проекта-победителя народного голосования в каждой из 13 номинаций. Еще по три проекта отберет Экспертный совет конкурса.

Кроме того, у вас есть непосредственная возможность предложить собственный проект. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте Премии. К рассмотрению принимаются инициативы граждан, направленные на улучшение нашей жизни в масштабах дома, района, города или страны в целом. Это могут быть как уже состоявшиеся проекты, демонстрирующие стабильные результаты, так и только зарождающиеся инициативы.

По традиции, лауреаты будут названы на торжественной церемонии в конце года в Москве. Победители получат статуэтки «Золотой росток», а также денежный приз в размере 200 тысяч рублей на дальнейшее развитие своих проектов.

Премия вручается в 13 номинациях:

1. «Ростки новой власти» - гражданские инициативы в области местного самоуправления, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, организации «Школ новой власти», школ «Волонтёры муниципального развития», решения вопросов ЖКХ и т.п.

2. «Воздух свободы» - правозащитные и политические инициативы, борьба с коррупцией, ущемлением гражданских свобод и т.п.

3. «Раздвинь границы возможностей» - социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

4. «Сохрани жизнь» - гражданские инициативы в организации помощи больным детям.

5. «Память» - инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений.

6. «Зеленая планета» - гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных.

7. «Здоровье нации» - гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни.

8. «Протяни руку» - действия волонтеров в оказании помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, в поиске пропавших.

9. «Духовное наследие» - инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности.

10. «Семья будущего» - инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства.

11. «Чужого горя не бывает» - гражданские инициативы в помощь бездомным, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам и т.п.

12. «Наш общий дом – Россия» - гражданские инициативы в оказании помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств.

13. «Новое слово» - гражданские инициативы в области создания новых журналистских и просветительских медиа либо ярких проектов внутри действующих средств массовой информации (СМИ).

Национальная премия «Гражданская инициатива» была учреждена Комитетом гражданских инициатив в 2013 году. Ее задача - поиск неизвестных героев современной России, которые сами, по своей инициативе, пытаются изменить жизнь страны к лучшему и уже добились конкретных результатов или только начинают реализовывать задуманное. Руководит проектом режиссёр, Заслуженный деятель искусств России, член КГИ Юлий Гусман.

Официальный сайт премии - http://premiagi.ru/

Facebook - https://www.facebook.com/premiagi

Контактная информация - quest@premiagi.ru; Urnova@fondkudrina.ru