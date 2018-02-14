В Геленджике в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу прошли пожарно-тактические учения

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В июне-июле 2018 года в России будет проходить чемпионат мира по футболу. К этому знаменательному событию готовятся все службы и структуры, в том числе и те, которые в дни мундияля будут обеспечивать безопасность спортсменов и болельщиков.

По сценарию учений, в диспетчерской автовокзала Геленджика произошел пожар. После получения сигнала от сотрудников автовокзала к месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Они быстро и чётко организовали тушение пожара и спасение условных пострадавших из здания вокзала.

Также пожарные и спасатели провели учения на двух объектах гостиничного комплекса Геленджика, в которых будут проживать команды-участницы чемпионата мира. В ходе учений был отработан порядок эвакуации постояльцев и персонала, а также проверена работоспособность технических средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик