Берегись некачественного посадочного материала

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В преддверии начала сезона реализации семян и саженцев овощных, декоративных и плодово-ягодных культур Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея призывает граждан, а также хозяйствующих субъектов быть бдительными при выборе посадочного материала.

При покупке необходимо знать, что посадочный материал должен быть без механических повреждений, не заражен болезнями и вредителями, с хорошо развитой корневой системой. Не стоит приобретать саженцы на придорожных участках, либо в местах несанкционированной торговли, где реализуются растения с открытой корневой системой. Они ослаблены и будут либо долго болеть, прежде чем дадут свой первый урожай, либо погибнут.

На рынках Краснодарского края и Республики Адыгея все чаще можно встретить продавцов, реализующих посадочный и семенной материал без документов, подтверждающих сортовые и посевные (посадочные) качества реализуемого посадочного материала.

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информирует, что в соответствии с нормативно-правовыми актами в области семеноводства на территории Российской Федерации разрешается реализация сортов посадочного материала внесенных в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, при наличии акта апробации, протокола испытаний или сертификата соответствия, выданного в системе добровольной сертификации. Эти документы выдаются на основании проведенных апробаций посадок в питомнике, лабораторных исследований на посадочные качества, экспертиз на наличие карантинных объектов и заболеваний.

При выявлении нарушения правил реализации посадочного материала, регламентированных Федеральным законом от 17.12.1997 г №149-ФЗ «О семеноводстве», предусмотрена административная ответственность по ст.10.12 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений» и ст. 10.13 КоАП РФ «Нарушение правил ведения документации на семена сельскохозяйственных растений».

Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея рекомендует покупателям семенного и посадочного материала бытьбдительными и не попадаться на уловки недобросовестных продавцов; приобретайте сорта посадочного материала, внесенные в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, с наличием документов, подтверждающих сортовые и посевные (посадочные) качества реализуемого посадочного материала.

В случае выявления торговли посадочного и семенного материала с отсутствием документов, подтверждающих их сортовые и посевные (посадочные) качества, а так же вызывающих сомнения в их качестве, Вы можете обратиться в Управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея по адресу: 350012, г. Краснодар, ул. Академика Лукьяненко, 111, или на адрес электронной почты: www.semkontrotd@mail.ru.