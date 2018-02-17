Более 50% россиян ждут целый год, чтобы помириться с близкими

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По данным Свято-Филаретовского православно-христианского института (СФИ) более 85% населения страны отмечают Масленицу. Празднование длится целую неделю, и каждый ее день имеет свое название и специальное предназначение. Одна из традиций, которую ежегодно соблюдают россияне – просить прощения в последний день Масленицы, который так и называется – «Прощёное воскресенье» (в этом году – 18 февраля).

Именно он отведен для того, чтобы люди могли наладить взаимоотношения. В стране вряд ли найдется человек, который хоть раз в жизни не просил прощения или не принимал извинения в этот день. «Более 50% населения России ежегодно следуют этой традиции», – утверждают эксперты СФИ. Каковы ее истоки и смысл, почему современным людям бывает трудно просить прощения и как не упустить шанс простить и быть прощенными в специально предназначенный для этого день?

«Это последний день перед началом Великого поста, который завершает подготовку к нему. Для верующих это традиционно важный день, ведь без прощения обидевших и примирения с людьми невозможно и примирение с Богом. В современном мире Прощёное воскресенье по-прежнему имеет большое значение, потому что после всего, что произошло в XX веке, многие люди в нашей стране не готовы думать о прощении, не готовы прощать, а часто – даже получать прощение. Им кажется, что они в этом не нуждаются, что прощение унижает человека. Возрождение традиции просить прощения может способствовать восстановлению взаимоотношений между людьми, ведь умение прощать обиды и не держать ни на кого зла – это залог гармоничной жизни семьи и общества», – говорит священник, ректор СФИ Георгий Кочетков.

Традиция просить прощения в этот день – одна из самых древних. Этот обычай пришел к нам из Египта. Там монахи перед Пасхой на 40 дней уходили в пустыню, чтобы очиститься и через молитвы подготовиться к великому дню. Но одному находиться в пустыне всегда было очень опасно, каждый раз уходя, они знали, что могут не вернуться обратно, и просили прощения у всех за всё, в том числе и за дурные мысли.

На Руси этому дню также придавали особое значение. В царской России сам монарх лично просил прощения у своих подданных, посещая армейские казармы и монастыри.

На просьбу о прощении в этот праздник принято отвечать: «Бог простит, и я прощаю», тем самым как бы свидетельствуя, что Господь простил, а вы не держите зла.

В этот день мы не должны ждать суда или выяснять, почему так произошло, а лишь признать, что искренне сожалеем о своих поступках, и стремиться исправить свою жизнь. Разумеется, в этот день мы можем не только просить прощения, но и прощать тех, кто этого просит.

«Конечно, бывает и так, что даже простив человека, нельзя восстановить прежних близких отношений, потому что в прощении всегда участвуют как минимум две стороны. Но все равно можно перестать на него обижаться, злобиться, быть готовым сделать ему добро в случае нужды. Нужна лишь внутренняя убежденность в том, что у тебя есть возможность исправить отношения в случае, если того захочет другая сторона, если она будет держаться тех основ взаимоотношений, которые прежде, до разрыва, связывали вас», – добавил отец Георгий.

В Прощеное воскресенье просить прощения принято не только у живых, но и у мёртвых. Именно поэтому первый блин в этот день традиционно относят на кладбище, на могилы родных и близких.