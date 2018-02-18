Первый Молодёжный православный форум в Президентской библиотеке

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17 февраля 2018 года, в Президентской библиотеке состоялся первый Молодёжный православный форум. Для обсуждения актуальных вопросов православной веры в современном мире в историческом здании Синода на Сенатской площади собрались представители молодого поколения, духовенство, историки, психологи, демографы, деятели культуры.

«В нашем городе зарождается новая хорошая традиция – проведение Молодёжного православного форума. Он станет площадкой для серьёзного разговора о нравственных ценностях, настроениях в обществе, о том, что мы можем сделать, чтобы изменить мир к лучшему», – сказал, открывая мероприятие, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Он также отметил символичность места, выбранного для встречи, так как именно в историческом здании Синода на протяжении трёх веков решалась судьба Церкви и Отечества, и сама атмосфера здесь располагает к важным дискуссиям о судьбе страны.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в своём приветственном слове подчеркнул важность проведения подобных мероприятий и отметил, что такие акции служат плодотворному диалогу внутри поколения, от которого зависит будущее не только Церкви, но и Отечества.

Одним из важных событий форума стало подписание соглашения между Комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт-Петербурга и Комитетом по молодёжной политике Ленинградской области о развитии сотрудничества в области молодёжной политики и молодёжного обмена.

В рамках Молодёжного православного форума состоялись дискуссия в формате открытого диалога по теме «Православная семья: вопросы и ответы», круглый стол «Милосердие как призвание», интерактивный лекторий «Церковь online. Диалог Церкви с современной молодёжью», а также лекторий «Язык общения с современной молодёжью». Для гостей подготовили и культурную программу: мультимедийную фотовыставку православной фотошколы «Преображение» и выступление архиерейского хора Тихвинской епархии.

Президентскую библиотеку и Тихвинскую епархию связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. В числе реализованных совместных проектов: видеолектории, выставки, открытие детской мультимедийной студии «В начале было Слово» для учащихся воскресных школ приходов Тихвинской епархии и коррекционных школ, а также многое другое. Недавно Президентская библиотека оцифровала и передала в дар Тихвинской епархии электронные копии старинных рукописей и церковных богослужений, находящихся на хранении в фондах библиотеки Российской академии наук. Кроме того, сегодня в здании Тихвинского духовно-просветительского центра успешно функционирует удалённый электронный читальный зал, где всем желающим открыт доступ к уникальному фонду Президентской библиотеки, насчитывающему более 600 тысяч единиц хранения.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с тематической коллекцией«Православная Россия. Монастыри и иконы». В подборке представлены материалы периода XIX – начала XX века, которые описывают историю отдельных православных монастырей, расположенных на территории России, и особо почитаемых икон. Среди них такие раритетные издания, как «Историко-статистическое описание первоклассного Тихвинского Богородицкого большого мужского монастыря, состоящего Новгородской епархии в городе Тихвине» 1859 года, «Тихвин и его святыня: описание города, Тихвинского большого монастыря и пребывающей в нем святыни» 1888 года и многие другие.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки