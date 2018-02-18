Военнослужащие ЮВО приняли участие в 1-м слете юнармейцев центрального района Сочи

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На базе центра внешкольного образования в Сочи проведен 1-й слет школьников центрального района города – членов Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Молодежное мероприятие открыл начальник сочинского юнармейского штаба полковник запаса Игорь Палевский. На сборе были намечены ближайшие и стратегические планы деятельности юнотрядов на текущий год.

Также, в ходе соревновательного этапа слета, подростки решали задачи на память, отвечали на различные вопросы по военной тематике, ребята легко называли все виды и рода войск Российской армии, а также исполняли патриотические песни.

Кроме того, в рамках слета, Юнармия города-курорта пополнилась двумя новыми отрядами в составе учеников 7-й и 1-й школ - более 50 детей приняли клятву юнармейца.

В завершении мероприятия юноши ознакомились с работой ДОСААФ России и выбрали командиров новосозданных юнотрядов.

Всего в слете приняли участие до 300 человек, в их числе военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), представители администрации города, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, а также около 200 активистов молодежного движения.

Источник: Начальник пресс-службы Южного военного округа