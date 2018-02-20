В Геленджике добровольцы наводят порядок на могилах бойцов

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В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы на территории муниципалитета проходит большое количество различных мероприятий. Не забывают жители города и о фронтовиках, не доживших до сегодняшних дней.

Добровольцы приводят в порядок могилы, убирая растительный мусор. В этом году их силами уже были благоустроены более 40 могил героев войны и мемориальный комплекс на «Старом кладбище».

- Я считаю, что мы делаем очень важное и нужное дело. Ситуации в жизни бывают разные, у кого-то из ветеранов нет родственников, поэтому и за могилами ухаживать некому. Тем более, что наш Президент объявил этот год Годом добровольца и волонтера в России, - говорит волонтер молодежного центра «Пульс» Анастасия Петриченко.

Среди добровольцев – не только школьники и студенты, но представители трудовых коллективов и общественных организаций города.

- Как можем, стараемся отдать дань уважения всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые завоевали для нас свободу, - добавила руководитель органа ТОС Светлана Канина.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик