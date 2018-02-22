Новороссийские Госавтоинспекторы организовали пешую экскурсию для дошкольников

/Общество/

В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску организовали познавательную экскурсию для воспитанников подготовительной группы детского сада «Рябинушка». Инспекторы ОГИБДД рассказали детям о предназначении дорожных знаков, а также, какие опасности могут возникнуть на дороге и как правильно вести себя на проезжей части. В этом году ребята станут первоклассниками, и навыки безопасного поведения на дорогу нужно формировать уже сейчас.

«Шагающий автобус» начал старт от территории детского сада, а первой его остановкой стал регулируемый пешеходный переход около дошкольного учреждения. Автоинспекторы предупредили юных пешеходов, что переходить проезжую часть необходимо только после того как остановятся все транспортные средства и разобрали в условиях реального дорожного движения различные ситуации, возникающие на проезжей части.

Одной из самых важных остановок «Шагающего автобуса» - памятник героям Великой Отечественной войны, партизанам, которые ценой своей жизни остались верны Родине и народу. У этого памятника всегда лежат букеты свежих цветов, новороссийцы помнят и чтят подвиг своих предков. Дошколята с гордостью исполнили патриотическую песню, внимательно выслушав от полицейских исторические факты, и по безопасному маршруту «Шагающий автобус» вернулся к месту начала движения. Дети заверили инспекторов, что будут внимательными на улицах города и будут неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску