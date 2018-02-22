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В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная 75-летию уральской танковой дивизии «черных ножей»

Выставка архивных фотографий и документов об истории 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской ордена Октябрьской Революции, Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского открылась в Военно-историческом музее Центрального военного округа в Екатеринбурге.

На фотодокументах 1943-1945 года вся история соединения – от кадров отправки на фронт до снимка перед последним броском на Прагу, где бойцы и встретили победу в Великой Отечественной войне.

Среди экспонатов –– выдержки из воспоминаний командира дивизии Героя Советского Союза Евтихия Белова, заявления добровольцев о вступлении в ряды соединения и другие исторические документы.

Выставка посвящена 75-летию создания дивизии. Вместе с архивистами ее подготовили сотрудники Военно-исторического музея Центрального военного округа и музея Воздушно- десантных войск «Крылатая гвардия», местные краеведы и коллекционеры.

Уральский добровольческий танковый корпус был сформирован и оснащен в 1943 году на средства рабочих и колхозников Свердловской, Челябинской областей и Пермского края (тогда Молотовской области). Специально по этому случаю в Златоусте было выпущено 3356 финских ножей. За эти короткие клинки с черными рукоятками немцы прозвали танкистов «черными ножами».

Выставка будет работать до конца марта.

Источник: Пресс-служба Центрального военного округа

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Категория: Новости / Общество

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