В Новороссийске транспортные полицейские приняли участие в благотворительной акции «День донора»

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Сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте при поддержке Общественного совета приняли участие в благотворительной акции «День донора». Мероприятие было организовано в рамках празднования дня образования органов внутренних дел на транспорте, а также 300-летия российской полиции.

Рано утром на станцию переливания крови города-героя Новороссийска прибыло более 20 сотрудников транспортной полиции. Благодаря участникам акции, банк крови существенно пополнился.

По словам начальника Новороссийского ЛО МВД России на транспорте полковника полиции Олега Абрамова, проведение подобной благотворительной акции для стражей порядка на транспорте – это добрая традиция. Кровь полицейские сдают ежегодно. Ведь согласно статистики, в России не хватает донорской крови. А каждый литр крови - это чей-то шанс на спасение. Медики же отмечают, что полицейские в качестве доноров особенно ценятся. Они уделяют внимание своему здоровью, физической подготовке, соответственно, показатели крови у них, как правило, бывают очень хорошие.

В завершении мероприятия, транспортные полицейские сдавшие кровь получили специальные буклеты с рекомендациями для донора. А также приняли от врачей приглашение на очередную процедуру сдачи крови.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте