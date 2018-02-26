26 февраля – День медлительности

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26 февраля отмечают всемирный День неторопливости, или День медлительности. Инициаторам праздника в 2007 году выступила итальянская ассоциация «Искусство медленно жить». Цель этого дня – неторопливо наслаждаться жизнью в каждый её неповторимый момент, ведь в век скоростей и прогресса многие забывают о приятных ежедневных мелочах, любимых занятиях и вообще о качестве жизни. Торопливость там, где она не имеет оснований – глупость, рассказала в эфире радио Sputnik доцент Литературного института, писатель, сценарист Анна Берсенева.

«Главное – здравый подход. Если дело позволяет его отложить, отложи. Есть срочные дела, которые нельзя откладывать, которые требуют собранности, напряжения всех сил. Если ты берешь обязательства, знаешь, что и когда требуется. Дальше людей не должны интересовать твои ритмы, представления о прекрасном. Прокрастинатор со стажем не может быть умным. Прокрастинация – качество, которое тормозит разум. Способность понять, какое дело позволяет себя отложить – это разум. Понимание, что ты должен что-то сделать, а у тебя прокрастинация, потому что психологические проблемы не позволяют это сделать – это совсем другое. В сознании появляется слепое пятно, которое забито прокрастинацией. Обязательствам надо соответствовать. Это скучно, но остальное хуже и примитивнее. Люди, которые не обладают достаточной волей что-то сделать, объясняют это некими возвышенными причинами, а на самом деле это просто скучное неумение взять себя в руки. В личных отношениях можно учитывать особенности поведения, национальные традиции, пока это не ущемляет интересы окружающих, в производственных отношениях мы подчиняемся скучным обязательствам. Трудовые отношения придуманы, чтобы нивелировать различия, потому что иначе планета остановится. Нужно учиться жить в условиях, которые есть. Есть человеческие принципы, которые не должны меняться, ускоряется или не ускоряется мир. Надо выполнять обещания, быстро или медленно. Это вопрос не ритма жизни, а усилия. Человек, чтобы не размазаться в бесформенное пятно, должен постоянно прикладывать усилия, чтобы оставаться человеком. В каком темпе это происходит, зависит от ритма, от коммуникации. Речь о способности человека прилагать последовательные усилия. Чтобы привлечь массовое внимание, надо закреплять усилие, делать его постоянным, иначе его забудут. В таком насыщенном, быстро меняющемся мире ничего не держится на чистой привычке, переключить на другой объект очень легко. Изменились условия, в которых работает массовое сознание. Будущее – за развитием, за созиданием, проявление будет индивидуальным. Идеально, чтобы взаимодействовали непохожие люди, при этом у них должны быть точки взаимодействия. Стереотипизация сужает возможности взаимодействия с человеком, адекватного представления о человеке. Нужно знать вещи, которые присущи национальности, местности. Но если относиться к этим людям стереотипно, можно вляпаться в большую глупость. Это примитивизирует процесс знакомства, как всякое упрощение делает жизнь примитивной. Вы многое потеряете, если вы будете воспринимать человека, как стереотип. Важно знание о различных типах личности, о различных национальностях, а не отношение к человеку, как к некой схеме, стереотипу», – считает эксперт.