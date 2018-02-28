Музей истории ГУЛАГа поможет в поиске репрессированных родственников

/Общество/

28 февраля в Музее истории ГУЛАГа при поддержке Фонда Памяти открылся Центр документации – пространство, где каждый сможет изучить архивные документы, тематическую литературу и артефакты, а также узнать, как и где можно найти информацию о репрессированных родственниках.

В открытии центра приняли участие Советник Президента РФ, Председатель Попечительского Совета Фонда Памяти Михаил Федотов, директор Музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда Памяти Роман Романов, а также музыкант Андрей Макаревич.

О функциях, особенностях и возможностях Центра документации подробно рассказал Роман Романов. «К счастью, запрос на поиск информации о репрессированных родственниках становится все популярнее. Это и логично – ведь из маленьких, правдивых историй отдельных людей складывается большая достоверная история страны. В Центре документации мы будем помогать людям правильно составлять запросы в архивы, расскажем, в каких базах данных уже может содержаться информация о родственниках», - пояснилРоман Романов.

По словам руководителя Музея, на базе центра регулярно будут проводиться мастер-классы по работе с источниками, поиску информации и архивным исследованиям. Для всех посетителей будет открыт свободный доступ к электронному каталогу библиотеки Музея, включающей в себя обширную коллекцию книг, посвященных истории репрессий. Помимо этого в планах центра – укрепление сотрудничества с другими музеями, архивами, фондами для расширения массива доступных посетителям данных по истории ГУЛАГа.

Личным опытом восстановления семейной истории поделился музыкант Андрей Макаревич, который обратился в Центр документации с просьбой найти его родственников. Копию следственного дела деда Андрея Макаревича передали музыканту во время мероприятия.

В Центре документации представлен масштабный проект Музея – Интерактивная карта ГУЛАГа. Карта – простой и наглядный формат работы со сложнеи?шим комплексом данных, который позволит получить целостное представление о масштабах и географии ГУЛАГа, проследить во времени и пространстве развитие системы и жизнь отдельно взятых лагереи?. Благодаря современным технологиям карта будет иметь несколько уровней, в каждом из которых представлены типы лагерей - исправительно-трудовые, особые, спецлагеря на территории ГДР, проверочно-фильтрационные и другие, рассказывающие о структуре советской карательной системы. К настоящему времени карта насчитывает порядка 550 лагерных образований на территории СССР и за его пределами.

«Создание благоприятных условий для социокультурной, научно- исследовательской и просветительской деятельности, а также проведение научно-исследовательских работ, направленных на увековечение памяти пострадавших от репрессий – это основные направления деятельности в рамках Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. До настоящего момента в нашей стране не было организованной помощи по поиску информации о репрессированных, а также пространства для проведения исследований на эту тему. Теперь в Музее истории ГУЛАГа будет работать специализированная библиотека и Центр документации», - отметил Михаил Федотов.

Центр документации будет работать бесплатно, в часы работы Музея истории ГУЛАГа.