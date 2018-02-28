В Новороссийске проходит операция «Первоцвет»

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С 26 февраля на территории города Новороссийска проводится оперативно – профилактическое мероприятие «Первоцвет», направленное на сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения первоцветов, занесённых в Красную книгу России Красную книгу Краснодарского края. С этой целью полицейские во взаимодействии с представителями других ведомств, проведут рейды по пресечению фактов продажи редких и находящихся под угрозой исчезновения раннецветущих растений. В зоне особого внимания проверяющих будут находиться городские рынки и другие места массовой торговли, в том числе несанкционированные торговые точки, расположенные на придорожной территории.

Ответственность за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Краснодарского края, предусмотрена статьей 8.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и статьей 7.3 Закона Краснодарского края № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». Санкции данных статей, влекут наложение на нарушителей штрафа в размере от полутора до двух тысяч рублей, а также в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения (лицензии), согласно санкциям статьи 14.1 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации, нарушители подвергаются наложению штрафных санкций в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

Операция «Первоцвет» продлится в городе Новороссийске до 11 марта.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску