Россельхознадзор неподтвердил вирус АЧС в Усть-Лабинском районе

/Общество/

26.02.2018 г., в 2 км. от восточной окраины ст. Воронежская, Усть-Лабинского района, в 100 м. на юго-запад от дороги обнаружен труп поросенка в возрасте 5-6 мес.

Руководствуясь «Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантинаи иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней» утв. Приказом Минсельхоза России от 31 мая 2016 г. № 213, сотрудниками ГБУ «ВетуправлениеУсть-Лабинского района» совместно со специалистами Усть-Лабинского МО ВФН Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, был отобран патологический материал (селезенка) и направлен на вирусологическое исследование на АЧС в ФГБУ «Краснодарская МВЛ» и ГБУ «Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию».По результатам исследования АЧС не подтвердилась, труп поросенка уничтожен путем сжигания до зольного остатка,место сжигания дезинфицировано хлорной известью.

Источник: Россельхознадзор