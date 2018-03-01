Анапа – один из центров межнационального согласия на Кубани

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Состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений, которое провел глава города-курорта Юрий Поляков. Совещание объединило руководителей национально-культурных объединений, представителей правоохранительных органов и казачества, управлений и отделов администрации.

В докладе о выполнении плана реализации Стратегии государственной национальной политики на территории Анапы заместитель главы Евгений Азизов сообщил, что основными направлениями деятельности органов местного самоуправления в этом направлении являются развитие единой российской государственности и культуры, профилактика экстремизма – прежде всего, в молодежной среде; мониторинг этносоциальной ситуации и принятие межведомственных мер по недопущению конфликтов на межнациональной основе.

«Анапа – один из самых многонациональных городов Краснодарского края: на нашей территории проживают представители более 80 национальностей. Благодаря межкультурному и межэтническому взаимодействию сформировались уникальное культурное многообразие и общность различных народов, созданы все условия для удовлетворения духовных потребностей наших жителей», – подчеркнул Евгений Азизов.

О мероприятиях в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания, профилактики экстремизма в молодежной среде доложила исполняющая обязанности заместителя главы Анапы Екатерина Боровская. Основные направления работы здесь – проведение мероприятий, связанных с днями воинской славы, памятными датами России и Кубани, пропаганда подвигов, героизма и мужества в целях воспитания у молодежи уважения к истории народа, гордости за свою страну и родной город.

Только за прошлый год в Анапе было проведено свыше 2 тысяч мероприятий героико-патриотической направленности, которые посетило порядка 140 тысяч анапчан и гостей города.

Важный сегмент в работе – ежедневный мониторинг сети Интернет на предмет наличия сайтов, осуществляющих продажу наркотических средств и курительных смесей, пропагандирующих суицид, жестокое обращение с детьми и другие асоциальные явления. В 2017 году было выявлено 309 ссылок предположительно наркотического характера, 13 ссылок суицидального, а также 94 ссылки экстремистского характера. Все они своевременно переданы в заинтересованные ведомства, 183 заблокированы.

«Хочу поблагодарить собравшихся, всю межведомственную комиссию, руководство администрации, правоохранительные органы – все работают в одной связке. Анапа сегодня – один из центров межнационального согласия в Краснодарском крае», – отметила присутствовавшая на заседании советник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики краевой администрации Елена Егорова. Также она обратила внимание, что Кубань – единственный в России регион, где действует программа гармонизации межнациональных отношений, которая приносит достойные результаты.

Поводя итоги заседания, глава Анапы Юрий Поляков поблагодарил краевые органы власти за консультативную и методическую помощь в организации работы в сфере межэтнических отношений: «Благодаря совместным усилиям власти, правоохранительных органов и актива национальных объединений нам удается сохранить благополучную обстановку в обществе и максимально снизить социально-конфликтный потенциал».