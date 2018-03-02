В Краснодаре пройдет первый зональный обучающий семинар волонтеров общественного проекта «ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

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Краснодарское краевое общественное движение «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ» в рамках реализации социально значимого проекта «Комплексная гражданско-патриотическая программа "ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» 6 марта 2018 года в МКУ муниципального образования город Краснодар «Центр молодёжной политики», (г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 12/11) проводит первый зональный семинар для волонтеров проекта «ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА».

В рамках семинара 100 активистов из 10 муниципальных образований Краснодарского края(Апшеронский район, Динской район, Белореченский район, Выселковский район, Кореновский район, Северский район, Тимашевский район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район, город-курорт Горячий Ключ) в течение дня обсудят вопросы поддержки и сопровождения деятельности муниципальных общественных штабов проекта, познакомятся с принципами организации мероприятий героико-патриотической направленности и выработают новые идеи по реализации добровольческих проектов в городах и районах края.

В мероприятии примут участие член Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный Полк России», руководитель движения «Бессмертный полк - Краснодарский край», депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Борис Евгеньевич Левитский, активисты общественных волонтерских, ветеранских организаций, военно-патриотических и поисковых объединений, студенчества, представители органов власти и молодежной политики.

Зональные семинары пройдут в 4 муниципальных образованиях Краснодарского края и объединят более 500 добровольцев Движения, будут способствовать выработке новых идей, проектов в области патриотического воспитания жителей Кубани, а также сохранению и увековечению памяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В результате реализации проекта активисты-волонтеры получат необходимые навыки и знания для организации работы на местах.

Проект «ДОБРОВОЛЬЦЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» направлен на повышение гражданской активности различных групп населения через их максимальное вовлечение в добровольческую деятельность по сохранению в российских семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Источник: ККОД «Бессмертный полк – Краснодарский край»