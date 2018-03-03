В Новороссийске Общественный совет провел мониторинг деятельности транспортной полиции

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С целью профилактики правонарушений и преступлений на объектах железнодорожной инфраструктуры Общественный совет при Новороссийском линейном отделе МВД России на транспорте провёл рабочий выезд в ЛОП на станции Новороссийск. Общественники не только ознакомились с условиями несения службы сотрудников полиции, но и оценили доступность для граждан информации о работе органов внутренних дел на транспорте.

Особое внимание члены Общественного совета уделили наличию информационных стендов для граждан, отметив, что здесь в полном объеме размещена информация об отделении полиции, о порядке предоставления государственных услуг, а также контролирующих работу полиции исполнительных органах. В дежурной части линейного подразделения гостям продемонстрировали, как работает система видеонаблюдения, охватывающая территорию всего вокзального комплекса и ретранслирующая в режиме реального времени информацию с видеокамер в комнату дежурного наряда.

Участники мероприятия встретились с работниками железнодорожного транспорта, а также пообщались с пассажирами. Жители и гости города получили памятки, разъясняющие меры предосторожности в пути с указанием контактных телефонов дежурных частей транспортной полиции. Подводя итоги, председатель Общественного совета при Новороссийском ЛО МВД России на транспорте Александр Манякин дал положительную оценку деятельности ЛОП на станции Новороссийск.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте