Полицейские Туапсе установили фирму и личность работника, уничтожавших животных

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Полицейскими Туапсинского района установлен и опрошен работник фирмы, причастный к уничтожению животных на территории одного из сельских поселений.

В Отдел МВД России по Туапсинскому району поступило сообщение от местных жителей об обнаружении тел мертвых собак в поселке Гезель Дере, в районе трассы.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра придорожной территории полицейские обнаружили трупы животных, а также остатки препарата и средство для его введения.

В ходе проверки было установлено, что с фирмой по отлову бездомных животных был заключен договор на отлов и содержание животных в специализированном месте. Однако в нарушении условий контракта, работником организации животные были уничтожены.

В настоящее время полицейские проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий в том числе, с сотрудником, принимавшим непосредственное участие в уничтожении собак. Тела животных, а также изъятые с места происшествия предметы направлены на исследования, по результатам которых будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Дежурный сотрудник ОИР и М УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю