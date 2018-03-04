В понедельник на Кубани морозы

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Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 4 марта 2018 г.:

По Краснодарскому краю: местами осадки в виде дождя, в СЗ районах с мокрым снегом, в отдельных пунктах сильные. Местами гололед, туман. Ветер ЮЗ с переходом во второй половине дня на СЗ 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла, при прояснении, преимущественно в СЗ и предгорных районах до -2°; днем по северу края 3-8° тепла, местами до 13°.

На Черноморском побережье: временами дождь, по югу ночью и утром местами сильный. Ветер Ю,ЮЗ с переходом вечером на С,СВ 12-14 м/с, местами порывы 18-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3-8°, по югу днем до 15°.

По г. Краснодару: временами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6°, днем 8-10°.

На последующие двое суток 05-06.03.

По Краснодарскому краю: 05.03 ночью и утром в большинстве районов, днем местами, осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами сильные осадки; 06.03 преимущественно без осадков. Местами гололед, 05.03 местами налипание мокрого снега. Ветер ЮЗ,З с переходом на СВ,В 3-8 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 05.03 0...-5°, местами при прояснении до -6...-10°; 06.03 -2...-7°, местами при прояснении до -8...-12°; днем 05.03 -2...+3°, местами до 4-7° тепла, 06.03 3-8°, местами до 9-12°, в северной половине края местами +3...-2°.

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью 05.03 0...-5°, 06.03 -2...+3°; днем 05.03 3-8° тепла, 06.03 7-12°; в районе Туапсе-Сочи ночью 05.03 3-8°, 06.03 1-6° тепла; днем 05.03 5-10°, 06.03 11-16°.

02-04.03.2018 в горах Краснодарского края выше 1500 м лавиноопасно. Существенных изменений на водных объектах края не отмечалось.

Температура воды у берегов Черного моря +8…+10°, Азовского моря -1…+1°.

Прогноз: вечером и ночью 4 марта и сутки 5 марта 2018 года в связи с прогнозируемыми осадками, местами сильными на юго-западных, юго-восточных притоках р.Кубань и на реках и водотоках Черноморского побережья возможны резкие подъемы уровней воды.

Высота снежного покрова по данным автоматической метеостанции на высоте 2070 м (МО г.Сочи) – 225 см.